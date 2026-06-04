يشيد بصالة الحجاج الغربية في مطار الملك عبدالعزيز.. بينالي الدرعية تعلن قائمة المرشحين لجائزة المصلى

البلاد (الرياض)

كشفت مؤسسة بينالي الدرعية عن أسماء المكاتب المعمارية الأربعة، التي وصلت إلى المرحلة النهائية من جائزة المصلى 2027، التي أطلقتها المؤسسة للمرة الأولى عام 2024؛ بهدف تقديم رؤى مستقبلية للمساحات المخصصة للصلاة، وتعود الجائزة اليوم في دورتها الثانية لتشكل محورًا رئيسًا من الدورة الثالثة لبينالي الفنون الإسلامية، والمقرّر افتتاحه في الأول من نوفمبر 2027.

ودعت المسابقة المعماريين المشاركين لتصميم مصلى يتميز بالمرونة وتعدد الاستخدامات، ويستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وسيُشيّد التصميم الفائز بالجائزة على أرض بينالي الفنون الإسلامية في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، التي صممتها شركة SOM، وحازت جائزة الآغا خان للعمارة، على أن ينتقل بعد اختتام البينالي إلى مقره الدائم في حي جاكس بالدرعية، المنطقة الإبداعية ذات الإرث الصناعي، التي تستقطب بصورة متنامية مختلف الصناعات الإبداعية في قلب الدرعية.

وشجّعت المسابقةُ المكاتبَ المرشحة على تقديم تصوّر معماري موحدّ لمصلى، قابل للتكيّف بسهولة في موقعين مختلفين.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري، أن إعادة تصور المساحات الحضرية وتحويلها إلى فضاءات ثقافية حية، تحتضن المجتمع وتوفّر منصات للتبادل الثقافي والتجارب الجماعية، تشكل جزءًا مهمًا من الهوية، ويتجلى ذلك في عمل إعادة توظيف المستودعات الصناعية؛ لتكون حاضنة للإبداع في حي جاكس، وفي اختيار صالة الحجاج الغربية مقرًا دائمًا لبينالي الفنون الإسلامية.