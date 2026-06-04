“وزير الصناعة” يشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 بروسيا الاتحادية

البلاد (سانت بطرسبورغ)
يشارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ضمن وفد المملكة الرسمي في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 (SPIEF) المُنعقد في روسيا الاتحادية.
وتأتي مشاركة المملكة؛ بوصفها ضيف شرف في هذه النسخة من المنتدى الذي يُعد من أبرز المنتديات الدولية المعنية بمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله.
ويُشارك الوزير الخريف ضمن أعمال المنتدى في عدد من الجلسات الحوارية الرفيعة المستوى، التي تتناول قضايا الاقتصاد والصناعة العالمية، ومستقبل سلاسل الإمداد، ودور المعادن والعناصر الأرضية النادرة في الصناعات التحويلية والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتشمل جلسة بعنوان: “العناصر الأرضية النادرة والإستراتيجية: السيادة والتعاون الدولي في مجال العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحرجة»، وجلسة أخرى تحمل عنوان: «استكمال منظومة الأمن الغذائي العالمي”.
ويعقد الوزير الخريّف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب لقاءات مع رؤساء الشركات وقادة القطاع الخاص؛ لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات ذات الأولوية.
ومن المقرر أن تشمل الاجتماعات لقاءً مع معالي وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية مكسيم ريشيتنيكوف، ولقاءً مع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، كما يلتقي معاليه عددًا من قادة القطاع الخاص الروسي، وذلك لبحث فرص تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتعزيز الشراكات الاستثمارية في مجالات التصنيع المتقدم والتعدين، واستعراض الممكنات والحوافز التي توفرها المملكة للمستثمرين.
يُشار إلى أن المملكة وروسيا الاتحادية تربطهما علاقات اقتصادية متنامية، ويحتفيان بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقد أسهمت اللجنة السعودية الروسية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الروسي في تطويرها وتعزيزها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12.31 مليار ريال سعودي خلال عام 2025، مع استمرار الجانبين في العمل على توسيع آفاق التعاون الصناعي والتعديني.