هطول أمطار أقل من المعدلات الطبيعية.. الأرصاد: توقعات بارتفاع درجات الحرارة بمعظم المناطق

البلاد (جدة)

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد صيف 2026 ارتفاعًا في متوسط درجات الحرارة السطحية على معظم مناطق المملكة، مع توقعات بهطول أمطار أقل من المعدلات الطبيعية في عدد من المناطق، خاصة الجنوبية والجنوبية الغربية.

وأوضح المركز في تقريره للتوقعات المناخية الموسمية لفصل الصيف، أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل المناخي الطبيعي على مختلف مناطق المملكة، فيما تزداد حدة الارتفاع خلال شهري يوليو وأغسطس مقارنة بشهر يونيو.

وأشار التقرير إلى أن شهر يونيو الحالي سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يصل إلى نحو درجة مئوية واحدة فوق المعدل الطبيعي في أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، إضافة إلى الرياض والقصيم وحائل وتبوك. وتوقع المركز أن يكون شهر يوليو المقبل الأكثر حرارة، مع ارتفاع قد يصل إلى 1.6 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي في أجزاء من جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة، قبل أن يستمر الارتفاع خلال أغسطس عند مستويات تفوق المعدلات المناخية المعتادة، خاصة في جازان وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. وفي المقابل، من المتوقع أن تسجل المناطق الشرقية والوسطى درجات حرارة مرتفعة خلال فترات متقطعة من الصيف، مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا في معظم المناطق الداخلية. أما بالنسبة للأمطار، فتشير التوقعات إلى أن شهر يونيو سيكون قريبًا من معدلاته الطبيعية في معظم مناطق المملكة، بينما تنخفض فرص الهطول خلال يوليو وأغسطس المقبل؛ لتصبح أقل من المعدل المعتاد. وأوضح المركز أن المناطق الأكثر تأثرًا بانخفاض الأمطار تشمل جازان وعسير والباحة ونجران، إضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك بعض المناطق الشرقية والوسطى.