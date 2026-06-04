نورة السرحان رئيساً تنفيذياً

أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، قرارًا بتعيين نورة بنت محمد السرحان رئيسًا تنفيذيًا للشركة ابتداءً من 1 يوليو 2026م، وتمتلك السرحان خبرة واسعة في مجالات إدارة الاستثمار الخاص والاستشارات المالية، وقد انضمت إلى SVC في يونيو 2019م، وتقلّدت عددًا من المناصب القيادية كان آخرها منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار

وأعرب مجلس إدارة الشركة عن خالص شكره وتقديره وامتنانه للدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، على ما بذله من جهود كبيرة، وإسهامات نوعية خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2019م.