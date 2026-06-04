نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة.. مبادرات إنسانية تعزز دعم المحتاجين في عدة دول

البلاد (عواصم)

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلسلة من المشاريع الإغاثية والتطوعية في عدد من الدول، ضمن جهوده الإنسانية المستمرة لدعم المتضررين وتخفيف معاناتهم حول العالم، ففي تركيا، أنهى المركز مشروع “سمع السعودية” التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في محافظة هاتاي، مستهدفًا مئات المستفيدين في مدن سمنداغ والدفنة والريحانية.

وقدّم الفريق الطبي خدمات متخصصة شملت فحوصات السمع، وقياس القوالب السمعية، وبرمجة المعينات السمعية، وتوزيعها على المستفيدين، حيث بلغ عدد المستفيدين 371 فردًا، في إطار تحسين جودة الحياة، وتمكينهم من السمع والتواصل.

وفي قطاع غزة، واصل المركز جهوده الإغاثية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث جرى توزيع 793 سلة غذائية على الأسر النازحة في مدينة خان يونس، استفاد منها 4,758 فردًا؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. كما استمر تشغيل المطبخ المركزي لتقديم الوجبات الساخنة، حيث تم توزيع 25,000 وجبة غذائية، استفاد منها العدد نفسه من الأفراد، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب القطاع.

وفي اليمن، اختتم المركز مشروع التدخلات الغذائية والإيوائية الطارئة في مديريتي الشحر، وغيل بن يمين بمحافظة حضرموت، حيث تم توزيع 5,760 سلة غذائية، و635 خيمة، و78 حقيبة إيوائية، استفاد منها نحو 38,000 شخص من الأسر المتضررة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير المأوى الملائم للمتضررين من الظروف المناخية القاسية والسيول.

وتعكس هذه الجهود المتنوعة الدور الإنساني الفاعل، الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر برامجه الإغاثية المتواصلة، الهادفة إلى دعم الشعوب المتضررة، وتخفيف آثار الأزمات الإنسانية في مختلف المناطق.