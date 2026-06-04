ناقش مع غروسي التعاون لمنع انتشار الأسلحة النووية.. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والأردني التطورات

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض أمس (الأربعاء)، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخصوصًا فيما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية وضمان السلامة والأمن النوويين، إلى جانب بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر. وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة، في ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا، أمس، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. وفي بداية الاتصال، أعرب الجانبان عن إدانتهما للهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، مستنكرين ما قامت به إيران من انتهاك لسيادتهما، وتقويض للجهود الرامية لتهدئة التوترات الحالية. كما بحث الاتصال التطورات الأخيرة، ومساعيهما المشتركة لاستعادة أمن المنطقة واستقرارها.

وكذلك تلقى وزير الخارجية، رسالة خطية، من وزير خارجية جمهورية كوريا السيد جو هيون، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله أمس، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية كوريا لدى المملكة شين شول كانغ. وجرى خلال الاستقبال، استعراض التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية.