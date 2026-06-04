من المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين.. 1000 حاج يطلعون على تقنيات طباعة المصحف

البلاد (المدينة المنورة)

استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 1000 حاج وحاجة من السودان من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وذلك ضمن البرامج الثقافية المصاحبة للبرنامج، التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

واطلع الضيوف خلال الزيارة على عرض تعريفي بأبرز إنجازات المجمع، ومسيرته الرائدة في خدمة كتاب الله- تعالى- وشاهدوا صالات الطباعة الرئيسة، وتعرّفوا خلالها على أحدث خطوط الإنتاج، والتقنيات المستخدمة في طباعة المصحف الشريف، والمراحل الدقيقة لطباعة المصحف الشريف في المجمع، وما يخضع له من أعمال مراجعة وتدقيق؛ لضمان سلامة النصّ القرآني ودقته، إضافة إلى الترجمات المتعددة لمعاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، والإصدارات الرقمية والتقنيات الحديثة، التي يوظفها المجمع لإيصال رسالة القرآن الكريم إلى أنحاء العالم.

وتسلّم ضيوف البرنامج -الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد- نسخًا من المصحف الشريف من إصدارات المجمع، وسط مشاعر من الفرح والاعتزاز بهذه الهدية المباركة.

من جانبهم، أعرب الحجاج السودانيون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة- أيدها الله- على الاستضافة الكريمة، التي مكّنتهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وطمأنينة، مشيدين بما شاهدوه في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من إمكانات متقدمة، وجهود عظيمة لخدمة كتاب الله، وطباعة إصداراته؛ وفق أعلى معايير الدقة والإتقان، وتوزيعها بمختلف لغات العالم، مؤكدين أن ما تقدمه المملكة يجسد رسالتها الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين، والوفاء لأسر الشهداء وتكريم تضحياتهم.