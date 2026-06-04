مدافع الأهلي يضحي بـ 5 ملايين يورو للعودة لتركيا

البلاد (جدة)

يتجه المدافع الدولي التركي ميريح ديميرال، لاعب نادي الأهلي، نحو إتمام انتقاله إلى نادي فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2026، في ما يُرتقب أن تكون أبرز الصفقات الدفاعية للنادي الأصفر هذا الموسم.

وبحسب التقارير التركية، فإن فنربخشة، أنجز خطوة محورية في مسار التعاقد، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي شامل مع المدافع الدولي التركي الذي نشأ في أكاديمية النادي.

تضحية كبيرة

لم تقتصر رغبة ديميرال في العودة على التصريحات، بل تُرجمت إلى خطوة مالية بالغة الدلالة.

فاللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي يتقاضى راتبًا سنويًا يقارب 12 مليون يورو مع الأهلي، أبدى استعداده للتنازل عن نحو 5 ملايين يورو من دخله السنوي لتسهيل إتمام الصفقة.

هذا التنازل المالي الكبير يؤكد عمق ارتباط اللاعب بالنادي الذي احتضن بداياته الكروية، ويفتح الباب أمام مفاوضات حاسمة لفك الارتباط بين الطرفين قريبًا.

غير أن الطريق نحو إنهاء الصفقة لا يخلو من العقبات، إذ إن ديميرال كان قد جدد عقده مؤخرًا مع الأهلي ليستمر حتى عام 2029، مقابل راتب سنوي يُقدر بنحو 12 مليون يورو، وهو ما يعني أن فنربخشة سيكون مطالبًا بالتفاوض مع إدارة الأهلي للتوصل إلى صيغة مالية مُرضية تتضمن رسوم انتقال أو بنودًا تعويضية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة جولات تفاوض حاسمة بين الناديين لحسم الجانب المادي من الصفقة.

مسيرة احترافية حافلة

يُصنَّف ميريح ديميرال ضمن أبرز المدافعين الأتراك في العقد الأخير، بفضل مسيرة احترافية ثرية امتدت عبر عدة دوريات أوروبية وآسيوية.

تبلغ قيمته السوقية الحالية 14 مليون يورو، وقد ارتدى خلال مسيرته قمصان ألانيا سبور وسبورتنغ لشبونة وساسوولو ويوفنتوس وأتالانتا، قبل انتقاله إلى الأهلي السعودي.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك ديميرال خبرة واسعة مع المنتخب التركي منذ عام 2018، إذ شارك في أكثر من 50 مباراة دولية وسجل 6 أهداف، كان أبرزها ثنائيته التاريخية أمام النمسا في ثمن نهائي بطولة يورو 2024.

وكان ديميرال قد انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من أتالانتا مقابل 17 مليون يورو، ونجح في فرض نفسه كأحد أهم لاعبي الفريق، وساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وشارك في 81 مباراة رسمية سجل فيها 3 أهداف وصنع 4.

في حال اكتمال الصفقة، سيحصل فنربخشة على مدافع يجمع بين الخبرة الأوروبية العميقة والصلابة الدفاعية والقيادة الميدانية، في إضافة نوعية من شأنها تعزيز طموحات النادي في المنافسة على لقب الدوري التركي ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويُذكر أن ديميرال كان قد أبدى في تصريحات سابقة انفتاحه على فكرة العودة إلى فنربخشة، النادي الذي غادره في بداياته دون أن تُتاح له فرصة اللعب مع الفريق الأول، ويبدو أن الوقت قد حان لإغلاق هذه الدائرة.