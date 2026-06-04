مجلس وزراء الداخلية: انتهاك سافر ونهج عدواني خطير

البلاد (تونس)

عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن شجبها واستنكارها الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت مدنية حيوية في دولة الكويت، ومنها مطار الكويت الدولي، وأسفر عن وفيات وإصابات وأضرار مادية، وكذلك استهداف الأعيان المدنية في مملكة البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر ونهج عدواني خطير يهدد أمنهما وأمن المنطقة برمتها. وجددت في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، من مقرها في العاصمة التونسية اليوم، تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لدولة الكويت ومملكة البحرين وسائر الدول العربية في كافة الإجراءات، التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.