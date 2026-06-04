السياسة

مجلس وزراء الداخلية: انتهاك سافر ونهج عدواني خطير

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1447 هـ       4 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (تونس)
عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن شجبها واستنكارها الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت مدنية حيوية في دولة الكويت، ومنها مطار الكويت الدولي، وأسفر عن وفيات وإصابات وأضرار مادية، وكذلك استهداف الأعيان المدنية في مملكة البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر ونهج عدواني خطير يهدد أمنهما وأمن المنطقة برمتها. وجددت في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، من مقرها في العاصمة التونسية اليوم، تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لدولة الكويت ومملكة البحرين وسائر الدول العربية في كافة الإجراءات، التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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