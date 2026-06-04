سعود عبد الحميد: سعيد بثقة نادي لانس.. والقادم أجمل

أعرب الدولي السعودي سعود عبد الحميد عن سعادته بمواصلة مشواره مع نادي لانس الفرنسي، بعد إعلان النادي تفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي واستمراره ضمن صفوف الفريق حتى عام 2029.
ونشر عبد الحميد رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عبّر خلالها عن اعتزازه بالاستمرار مع النادي الفرنسي بعد الفترة التي قضاها مع الفريق.
وقال اللاعب: “الحمد لله، مستمر مع لانس حتى 2029. فخور بتفعيل خيار الشراء وبثقة النادي والجهاز الفني والجماهير. موسم كبير عشنا فيه لحظات لا تُنسى، والقادم أجمل بإذن الله”.
شكر للداعمين
ووجَّه الظهير السعودي الشكر لكل مَن دعمه منذ بداية تجربته الاحترافية في فرنس.
وأكد عبد الحميد سعادته بمواصلة مسيرته مع لانس، مختتمًا رسالته بقوله: “سعيد بمواصلة القصة بقميص الدم والذهب”.
وكان نادي لانس أعلن الخميس تفعيل بند شراء عقد اللاعب السعودي بشكل نهائي قادمًا من روما الإيطالي، بعقد يمتد حتى صيف 2029، وذلك بعد فترة إعارة ناجحة ساهم خلالها في تتويج الفريق بكأس فرنسا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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