تدشين أول شاحنة نقل ثقيل هيدروجينية ذاتية القيادة في المملكة

البلاد (الرياض)

رعت الهيئة العامة للنقل، تدشين أول شاحنة نقل ثقيل تعمل بالطاقة الهيدروجينية ومزوّدة بتقنيات القيادة الذاتية في المملكة، وذلك بدعم من وزارتَي الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، وبالشراكة بين شركة إسماعيل أبو داود وبروكتر آند جامبل المحدودة وشركة هايفيو.

وتعتمد الشاحنة على الهيدروجين كمصدر للطاقة دون انبعاثات كربونية مباشرة، مع إمكانية التزوّد بالوقود خلال دقائق قليلة، فيما يصل مداها التشغيلي إلى نحو 1500 كيلومتر، ما يجعلها مناسبة لعمليات النقل الثقيل والرحلات اللوجستية طويلة المسافة بكفاءة عالية.

كما تضم الشاحنة تقنيات قيادة ذاتية متعددة المستويات مدعومة بأنظمة رقمية متطورة وتحديثات مستمرة، إضافة إلى تصميم ذكي يعتمد على البرمجيات والذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء التشغيلي ودعم تطوير حلول النقل الحديثة ورفع مستويات الاعتمادية والسلامة.

ويأتي المشروع ضمن جهود تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خلال تبنّي حلول مبتكرة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الأثر البيئي، حيث تمثل الشاحنة نموذجًا متقدمًا لتطبيقات الطاقة النظيفة والقيادة الذاتية في قطاع النقل الثقيل، بما يواكب توجهات المملكة نحو الاستدامة والابتكار.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في دعم مستهدفات النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلى جانب ترسيخ استخدام التقنيات المتقدمة في قطاع النقل، بما يمهد لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة لعمليات النقل الثقيل بالمملكة.