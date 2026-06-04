باكستان تدعو جميع الأطراف لضبط النفس بعد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت

دعت وزارة الخارجية الباكستانية جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت كل من البحرين والكويت، ووصفتها بأنها أعمال مدانة تستوجب التوقف الفوري.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن باكستان تأمل أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار فورًا، مشددة على أن استمرار التصعيد العسكري سيخلق عقبات كبيرة أمام التوصل إلى أي اتفاق مستقبلي، حيث ستتقلص بذلك بشكل كبير نافذة الحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات.
وأشار البيان إلى أن باكستان تعمل بروح متفائلة ومستمرة في جهودها الدبلوماسية، ولن تدع الممارسات العدائية الأخيرة تثنيها عن السعي إلى تهدئة التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م