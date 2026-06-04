“الهدوء قبل العاصفة”.. رسالة “الوليد” تثير حماس الهلاليين

نشر الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي البارز والداعم التاريخي لنادي الهلال، رسالة غامضة تسببت في موجة واسعة من الجدل والتكهنات بين جماهير “الزعيم”، في توقيت حساس يترقب فيه أنصار النادي تحركات الإدارة استعداداً للموسم الجديد.
رسالة غامضة
وكتب الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “الهدوء قبل العاصفة”، وهي العبارة التي فتحت الباب أمام سيل من التفسيرات والتوقعات بشأن مستقبل النادي، سواء على صعيد التعاقدات أو القرارات الإدارية المرتقبة.
وسرعان ما حظيت التغريدة بتفاعل واسع من الجماهير الهلالية، التي ربطت الرسالة بإمكانية حدوث تغييرات أو صفقات قوية خلال الفترة المقبلة.
ياسر القحطاني يزيد الإثارة
لم يتوقف الجدل عند تغريدة الوليد بن طلال، إذ أعاد قائد الهلال السابق ياسر القحطاني نشر الرسالة عبر حسابه الشخصي، مرفقاً إياها بتعليق لافت قال فيه: “جاكم الإعصار ما شيٍ يعيقه، قول وفعل يبو خالد.. الله يسدد خطاك.”
وأشعل تعليق القحطاني المزيد من التكهنات بين جماهير الهلال، التي اعتبرت كلماته مؤشراً على وجود تحركات قوية قد يشهدها النادي خلال الأيام المقبلة.
موسم لا يليق
أنهى الهلال الموسم الماضي مكتفياً بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الخلود في المباراة النهائية.
في المقابل، أخفق الفريق في الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي، الذي ذهب إلى غريمه النصر، كما ودع منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 عقب خسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح.
وتأتي الرسائل المتبادلة بين الوليد بن طلال وياسر القحطاني في وقت تتزايد فيه مطالب الجماهير الهلالية بإبرام صفقات نوعية وإعادة الفريق إلى منصات التتويج القارية والمحلية، ما جعل التغريدة الغامضة حديث الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية.
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