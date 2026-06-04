الكولومبي دوران على أعتاب مغادرة النصر إلى غلطة سراي

البلاد (جدة)

دخل المهاجم الكولومبي الشاب جون دوران دائرة اهتمامات نادي غلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعي إدارة النادي لتعزيز الخط الأمامي استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد دوران أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة النادي التركي، حيث يحظى بإعجاب مسؤولي غلطة سراي الذين يضعونه ضمن قائمة المرشحين لقيادة هجوم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

غلطة سراي ينتظر

ووفقًا لتقارير صحفية تركية، فإن إدارة غلطة سراي تترقب الرد النهائي بشأن المفاوضات المتعلقة بالمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قبل اتخاذ أي خطوة رسمية تجاه التعاقد مع دوران.

وأشارت التقارير إلى أن النادي التركي يعتبر مركز المهاجم الصريح (رقم 9) أولوية قصوى في سوق الانتقالات، ما يعني أن أي تعثر في ملف إيكاردي قد يدفع الإدارة للتحرك سريعًا من أجل حسم صفقة دوران.

دوران يعود إلى الواجهة

وكان جون دوران قد انضم إلى صفوف النصر وسط تطلعات كبيرة لمستقبل واعد مع الفريق السعودي، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى زينيت سانت بطرسبرغ الروسي خلال يناير الماضي، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات في الملاعب الأوروبية.

ومع انتهاء فترة إعارته، عاد اسم المهاجم الكولومبي ليتصدر المشهد مجددًا في سوق الانتقالات، بعدما جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية التي تتابع وضعه عن قرب وتسعى لاستكشاف إمكانية التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

النصر يترقب العروض

في المقابل، يراقب نادي النصر تطورات الملف وسط ترقب لمستقبل اللاعب، خاصة مع تزايد الاهتمام الأوروبي بخدماته، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، سواء عبر انتقال دائم أو صيغة إعارة جديدة تمنح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة.