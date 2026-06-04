السجن المؤبد لقاتل الطالب محمد القاسم

البلاد (جدة)

قضت محكمة التاج البريطانية في كامبردج، اليوم (الخميس)، بحبس المتهم في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم، بالسجن المؤبد مع إلزامه بقضاء حدّ أدنى لا يقلّ عن 22 عامًا قبل النظر في إمكانية الإفراج المشروط عنه.

واعتمد القاضي الحكم المؤبد على القاتل “تشاس كوريغان” وفقًا للتحقيقات، كما أن الحكم صدر اعتمادًا على سجل القاتل الجنائي وتعاطيه للممنوعات.

وأفادت شرطة كامبدريج على موقعها الإلكتروني الرسمي بأن والد “تشاس” والذي يدعى “بيتر كوريغان” والبالغ من العمر 51 عامًا والمقيم في شارع فينتر تيراس بمدينة كامبريدج، قد حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة عامين بعد أن أقرّ سابقًا بالذنب في تهمة مساعدته نجله في الجريمة.

وبحسب الموقع، فقد أظهرت لقطات كاميرات المراقبة أنه في الساعة 9:04 صباحًا من يوم 2 أغسطس، قام “بيتر” بإزالة السترة الملطخة بالدماء التي كان يرتديها ابنه من بين الشجيرات في شارع فينتر تيراس، ووضعها داخل حاوية نفايات، كما ساعد ابنه على التواري عن الأنظار لتفادي القبض عليه، من خلال تسهيل اختبائه في أحد المنازل بحي هولبروك.

وقال كبير المفتشين ديل ميبستيد، الذي قاد التحقيق من وحدة الجرائم الكبرى: “يعكس الحكم الصادر اليوم خطورة أفعال تشاس، إذ اختار أن يحمل سكينًا في مكان عام، ما أدى إلى عواقب مأساوية”.

وأضاف: “كان محمد شابًا في مقتبل العمر، وكان ينتظره مستقبل كامل، وقد تركت وفاته أثرًا عميقًا في كل من عرفه، ولا تزال قلوبنا وعقولنا مع عائلته وأصدقائه وهم يحاولون التعايش مع هذه الخسارة المفجعة.

وفي بيان عقب المحاكمة، قالت عائلة الضحية: إن فقدان محمد ترك فراغًا كبيرًا في حياتهم ورغم أن لا شيء يمكنه إعادته، فإن الحكم الصادر اليوم يعكس خطورة ووحشية الطريقة التي قتل بها.

وتوجهت العائلة بالشكر لشرطة كامبريدج على تحقيقها الشامل، كما ثمنت جهود فريق الادعاء، وكذلك هيئة المحلفين على دراستهم المتأنية للأدلة، وعلى توصلهم إلى حكم قائم على الحقائق التي عُرضت أمام المحكمة.

يُذكر أن القاسم تعرض للطعن بسكين، أثناء مهمة دراسية في كامبريدج لمدة 10 أسابيع، ووجهت السلطات البريطانية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 21 عاماً، من كامبريدج، بجريمة القتل وحيازة سكين في مكان عام، كما تم إلقاء القبض على اثنين آخرين، للاشتباه في تقديمهما المساعدة للجاني.