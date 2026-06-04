التغييرات المرتقبة بالهلال تضع مستقبل إنزاغي على المحك

البلاد (جدة)

كشفت تقارير إيطالية أن مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي مع الهلال أصبح محل تساؤلات، رغم أن جميع المؤشرات كانت تشير إلى استمراره لموسم إضافي على الأقل مع الفريق.

وبحسب ما أوردته صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، فإن التغييرات المرتقبة ضمن عملية إعادة الهيكلة التي يعتزم المالكون الجدد تنفيذها داخل النادي قد تؤدي إلى مراجعة العديد من الملفات، وفي مقدمتها الجهاز الفني بقيادة إنزاغي.

وقد قدم إنزاغي موسماً شهد نجاحات وإخفاقات في آنٍ واحد، إذ قاد الهلال إلى التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لكنه لم ينجح في مواصلة المشوار القاري بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا أمام السد بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

وترى الصحيفة أن هذه المعطيات، إلى جانب التغييرات الإدارية المحتملة، قد تمهد الطريق لرحيل المدرب الإيطالي بعد موسم واحد فقط من توليه المهمة.

الأتزوري ونابولي وأندية أوروبا تراقب

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل إنزاغي المحتمل قد يفتح الباب أمام سباق للتعاقد معه، في ظل اهتمام عدة جهات بخدماته.

ويبرز نابولي كأحد أبرز المهتمين، حيث سبق أن وضع المدرب الإيطالي ضمن خياراته المحتملة لخلافة أنطونيو كونتي.

كما يراقب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تطورات موقف إنزاغي، في وقت يمر فيه المنتخب الإيطالي بمرحلة دقيقة بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

ولم تستبعد الصحيفة دخول عدد من كبار الأندية الأوروبية على خط المفاوضات في حال أصبح إنزاغي متاحاً في سوق المدربين، خاصة مع امتلاكه سجلاً تدريبياً مميزاً وخبرة كبيرة على الساحة الأوروبية.

ويبقى مستقبل المدرب الإيطالي مرهوناً بالقرارات التي ستُتخذ خلال الفترة المقبلة داخل الهلال، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية انتهاء التجربة مبكراً رغم التطلعات الكبيرة التي صاحبت التعاقد معه.