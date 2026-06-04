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أمير القصيم يكرم مواطنًا لموقفه البطولي في التعامل مع مركبة مشتعلة
المحليات

أمير القصيم يكرم مواطنًا لموقفه البطولي في التعامل مع مركبة مشتعلة

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1447 هـ       4 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (بريدة)

كرَّم أمير منطقة القصيم الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء أحمد العنزي، المواطن فيصل السلوم، تقديرًا لموقفه البطولي ومسؤوليته الوطنية في التعامل مع مركبة مشتعلة وإبعادها عن موقعها، حفاظًا على سلامة الآخرين، ومنعًا لوقوع أضرار محتملة.

وأشاد أمير القصيم بما أبداه المواطن فيصل السلوم من حسن تصرفٍ في الموقف، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف الإنسانية والوطنية تجسد قيم المسؤولية المجتمعية والإحساس بالواجب، وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتُعد نموذجًا مشرّفًا للمبادرة الإيجابية والتصرف الواعي في المواقف الطارئة، ويعكس ما يتحلى به أبناء هذا الوطن من وعيٍ وإخلاصٍ وروحٍ وطنيةٍ عالية.

وأعرب عن فخره واعتزازه بمثل هذه الأعمال التطوعية من شباب الوطن المتميزين، معتبرا مثل هذه الأعمال البطولية تؤكد بالفعل أن المواطن هو رجل الأمن الأول.

ونوّه أمير منطقة القصيم بالدور الذي تقوم به الجهات الأمنية والجهات المختصة في نشر ثقافة السلامة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن تكريم النماذج الإيجابية يسهم في ترسيخ هذه القيم وتحفيز المبادرات الإنسانية والوطنية المتميزة.

من جانبه، أعرب السلوم عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن ما قام به واجبٌ وطنيٌ وإنساني، وأن هذا التكريم يمثل حافزًا لمواصلة خدمة الوطن والمجتمع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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