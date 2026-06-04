أمير القصيم يكرم مواطنًا لموقفه البطولي في التعامل مع مركبة مشتعلة

البلاد (بريدة)

كرَّم أمير منطقة القصيم الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء أحمد العنزي، المواطن فيصل السلوم، تقديرًا لموقفه البطولي ومسؤوليته الوطنية في التعامل مع مركبة مشتعلة وإبعادها عن موقعها، حفاظًا على سلامة الآخرين، ومنعًا لوقوع أضرار محتملة.

وأشاد أمير القصيم بما أبداه المواطن فيصل السلوم من حسن تصرفٍ في الموقف، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف الإنسانية والوطنية تجسد قيم المسؤولية المجتمعية والإحساس بالواجب، وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتُعد نموذجًا مشرّفًا للمبادرة الإيجابية والتصرف الواعي في المواقف الطارئة، ويعكس ما يتحلى به أبناء هذا الوطن من وعيٍ وإخلاصٍ وروحٍ وطنيةٍ عالية.

وأعرب عن فخره واعتزازه بمثل هذه الأعمال التطوعية من شباب الوطن المتميزين، معتبرا مثل هذه الأعمال البطولية تؤكد بالفعل أن المواطن هو رجل الأمن الأول.