الإقتصاد

354 ملياراً استثمارات الأجانب

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1447 هـ       3 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس – الثلاثاء- مرتفعًا (6.03) نقاط عند (11015.55) نقطة، وبتداولات بلغت (5.7) مليار ريال. كما أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) مرتفعًا (6.98) نقاط عند (22966.37) نقطة، وبتداولات (26) مليون ريال. من جهة ثانية، بلغت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 21 مايو، نحو 11.18% من إجمالي السوق – بدون أرامكو – ، بقيمة نحو 354.57 مليار ريال، فيما استقرت ملكية المستثمرين الخليجيين عند 77.17 مليار ريال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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