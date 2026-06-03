354 ملياراً استثمارات الأجانب

البلاد (الرياض)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس – الثلاثاء- مرتفعًا (6.03) نقاط عند (11015.55) نقطة، وبتداولات بلغت (5.7) مليار ريال. كما أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) مرتفعًا (6.98) نقاط عند (22966.37) نقطة، وبتداولات (26) مليون ريال. من جهة ثانية، بلغت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 21 مايو، نحو 11.18% من إجمالي السوق – بدون أرامكو – ، بقيمة نحو 354.57 مليار ريال، فيما استقرت ملكية المستثمرين الخليجيين عند 77.17 مليار ريال.