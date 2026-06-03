السياسة

وفاة شخص وإصابة آخرين في استهداف إيراني لمطار الكويت

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1447 هـ       3 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

الخارجية الكويتية: اعتداء إيران أسفر عن أضرار بالمنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية

البلاد (الكويت)

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، في بيان، وفاة شخص وإصابة آخرين في استهداف مطار الكويت، مؤكدة أن إيران استهدفت مجدداً المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت.

ودانت الخارجية الكويتية اعتداءات إيران الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والمسيرات، مشددة على أن اعتداء إيران أسفر عن أضرار بالمنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية.

وتؤكد الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلي زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وتشدد الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدةً أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجاً عدوانياً منظماً، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاءه.

وتؤكد الوزارة بأن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الاجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، بما يتسق مع القانون الدولي”.

وذكرت أن العدوان أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. وأعلنت الهيئة تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية- “كونا”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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