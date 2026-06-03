وزير الخارجية يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخصوصًا فيما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية وضمان السلامة والأمن النوويين، إلى جانب بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن الرسي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز مدير إدارة نزع السلاح بالوزارة، والوزير مفوض بالوزارة الدكتورة منال رضوان.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م