غارات أمريكية على جزيرة قشم رداً على محاولات طهران الهجومية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، اليوم الأربعاء، أنها شنت غارات على جزيرة قشم الإيرانية، وذلك رداً على محاولات طهران الهجومية، مضيفةً أنها تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية. وقالت القيادة، في بيان عبر منصة “إكس”، إن القوات الأميركية نفذت ضربات دفاعية على محطة تحكم أرضية عسكرية في جزيرة قشم، رداً على محاولات استهداف في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط. من جهتها أفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء، نقلاً عن مصادر محلية وسكان بسماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم الإيرانية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء. بدورها أشارت وكالة “فارس” إلى دوي 3 انفجارات على الأقل جنوبي جزيرة قشم. من جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، نقلاً عن الحرس الثوري أنه هاجم القوات الأميركية في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة، رداً على ما وصفه بهجوم أميركي على برج اتصالات تابع له جنوب جزيرة قشم. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الحرس الثوري إعلانه أيضاً أن قواته البحرية استهدفت سفينة اسمها “بانيا” بصواريخ رداً على ما وصفه بهجوم أميركي على ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة ألحقت أضراراً بغرفة المحرك. إلا أن القيادة المركزية للجيش الأميركي نفت ادعاء الحرس الثوري الإيراني استهداف القوات الأميركية بالمنطقة. وقالت “سنتكوم” في منشور على منصة “إكس” صباح اليوم إن “هذا الادعاء كاذب”، مؤكدةً أن جميع الهجمات الإيرانية ضد القوات الأميركية باءت بالفشل، وأن القوات الأميركية في حالة يقظة وتأهب “للدفاع عن نفسها ضد أي عدوان إيراني غير مبرر”. في سياق متصل أكدت “سنتكوم” أن القوات الأميركية وقوات حلفائها تصدت لما وصفته بـ”السلوك الإيراني العدواني”، خلال عمليات عسكرية جرت في 2 يونيو (حزيران)، شملت إسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية. وقالت إن القوات الأميركية نجحت في اعتراض وإسقاط صواريخ ومسيرات أُطلقت من إيران. وأضافت أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه دول مجاورة، إلا أن بعضها فشل في الوصول إلى أهدافه، حيث سقط صاروخان كانا متجهين نحو الكويت قبل بلوغهما الهدف أو تحطما في مسارهما، بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأميركية والبحرينية ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه البحرين. وأشارت إلى أن القوات الأميركية أسقطت أيضاً ثلاث طائرات مسيّرة هجومية إيرانية كانت تستهدف مدنيين في المياه الإقليمية. وأكدت القيادة المركزية أنه لم يُصب أي من أفراد القوات الأميركية بأذى، مشددةً على أن القوات تظل في حالة جاهزية دائمة للتصدي لأي تهديدات، خاصة خلال فترة وقف إطلاق النار الجارية.