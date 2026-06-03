الإقتصاد

شراكة بين هيوماين وإنفيديا.. تمكين النقل الذاتي في مناطق المملكة

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1447 هـ       3 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
في إطار التقدم المتسارع لقطاع النقل وآفاقه المستقبلية في المملكة العربية السعودية، أبرمت شركة هيوماين شراكة مع شركة إنفيديا لدعم تطوير منظومة النقل الذاتي عبر الاستفادة من منصة «إنفيديا درايف هايبرون»، في خطوة تستهدف تمكين البنية التحتية، والقدرات الذكية، والنطاق التشغيلي اللازم لتشغيل المركبات ذاتية القيادة. تهدف الشراكة- بحسب ماذكرته الشركة عبر منصة إكس- إلى توفير البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والقدرات التشغيلية المطلوبة لدعم حلول النقل الذاتي الجاهزة للمستوى الرابع، بما يسهم في تسريع تطوير حلول تنقل قائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء المملكة. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها؛ لتطوير منصات بنية تحتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بين العالمين الرقمي والمادي على نطاق واسع.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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