السياسة

رابطةُ العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1447 هـ       3 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (مكة المكرمة)

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بهذه الاعتداءات الإيرانية الإجرامية الغادرة، التي تنتهِك كلَّ القِيَم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشدِّدًا فضيلتُه على التضامُن الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، في كل ما تتخذانه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَهما وسيادتَهما وسلامةَ مواطنيهما وكلِّ مقيم على أراضيهما.
وتقدّم فضيلتُه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ذوي ضحية العدوان الغادر على دولة الكويت، متمنيًّا للمصابين الشفاءَ العاجل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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