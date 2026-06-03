خلف الخمسة الكبار.. “روشن” يفرض نفسه عالميًا في المونديال

البلاد (جدة)

واصل دوري روشن السعودي للمحترفين، تعزيز حضوره على الساحة العالمية، بعدما احتل المركز السادس بين أكثر الدوريات تمثيلًا للاعبين في كأس العالم 2026، بواقع 47 لاعبًا تم استدعاؤهم إلى المنتخبات المشاركة في البطولة.

وبحسب إحصائية نشرتها صحيفة “The Athletic” حول الدوريات التي ينشط بها اللاعبون المشاركون في المونديال، جاء دوري روشن خلف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى فقط، متفوقًا على العديد من المسابقات القارية والعالمية.

الدوري الإنجليزي يتصدر القائمة

وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة بوجود 154 لاعبًا في كأس العالم 2026، يليه الدوري الألماني بـ94 لاعبًا، ثم الدوري الفرنسي بـ78 لاعبًا، والدوري الإسباني بـ74 لاعبًا، فيما جاء الدوري الإيطالي خامسًا بـ66 لاعبًا.

وحل دوري روشن السعودي في المركز السادس عالميًا برصيد 47 لاعبًا، ليكون أعلى الدوريات تمثيلًا خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

تفوق على دوريات عريقة

وتقدم الدوري السعودي على عدد من الدوريات المعروفة عالميًا، أبرزها الدوري التركي الذي سجل 42 لاعبًا، والدوري الأمريكي بـ38 لاعبًا، ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب” بـ37 لاعبًا، إلى جانب الدوري الهولندي بـ30 لاعبًا والدوري القطري بـ29 لاعبًا.