الإقتصاد

انخفاض المخزونات العالمية

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1447 هـ       3 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

وكالات (عواصم)
انخفض سعر النفط بأكثر من 1% الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن المحادثات مع إيران لا تزال متواصلة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار، إلى 93.45 دولار للبرميل ،وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار، إلى 90.74 دولار للبرميل، وفقاً لوكالة رويترز.
إلى ذلك ، قالت رئيسة قطاع النفط والأسواق في وكالة الطاقة الدولية، توريل بوسوني: إن مخزونات النفط العالمية قد تنخفض إلى مستويات حرجة قبيل ذروة الطلب الصيفي، وذلك في حال استمرار وتيرة السحب بالمعدلات الحالي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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