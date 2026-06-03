انخفاض المخزونات العالمية

وكالات (عواصم)

انخفض سعر النفط بأكثر من 1% الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن المحادثات مع إيران لا تزال متواصلة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار، إلى 93.45 دولار للبرميل ،وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار، إلى 90.74 دولار للبرميل، وفقاً لوكالة رويترز.

إلى ذلك ، قالت رئيسة قطاع النفط والأسواق في وكالة الطاقة الدولية، توريل بوسوني: إن مخزونات النفط العالمية قد تنخفض إلى مستويات حرجة قبيل ذروة الطلب الصيفي، وذلك في حال استمرار وتيرة السحب بالمعدلات الحالي.