اليوم.. محكمة كامبردج تنطق بالحكم في قضية مقتل محمد القاسم

البلاد (لندن)

تصدر محكمة التاج البريطانية في كامبردج، اليوم (الأربعاء)، قرارها بحق المتهم في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم. وفي مارس الماضي، خلصت هيئة المحلفين في المحكمة ذاتها، إلى الإقرار بأن المتهم مذنب، وذلك بعد أسبوعين من الاجتماعات المتواصلة التي أجرتها هيئة المحلفين، لمناقشة جميع الدلائل التي قدمها الادعاء العام بشأن القتل العمد، رافضين ادعاءات وتبرير المتهم بأن الحادث كان من قِبل دفاعه عن نفسه. وتكون عقوبة القتل العمد، هي السجن مدى الحياة كحكم إلزامي وفقاً للقانون البريطاني، فيما يُمكن للقاضي تحديد المدة لتتراوح ما بين 25- 30 عاماً خلال جلسة النطق بالحكم حسب الجوانب الأخرى التي يراها القاضي. وكانت كاميرات المراقبة قد وثقت اللحظات الأخيرة للواقعة والتي عرضتها المحكمة، ولحظة تنفيذ الطعن، ثم فرار المتهم من موقع الحادثة، وذلك ضمن جلسات المحاكمة الجارية. يُذكر أن القاسم تعرض للطعن بسكين، أثناء مهمة دراسية في كامبريدج لمدة 10 أسابيع، ووجهت السلطات البريطانية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 21 عاماً، من كامبريدج، بجريمة القتل وحيازة سكين في مكان عام، كما تم إلقاء القبض على اثنين آخرين، للاشتباه في تقديمهما المساعدة للجاني.