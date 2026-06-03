الكويت تطلب من دبلوماسيين إيرانيين مغادرة أراضيها

البلاد (الكويت)
سلمت وزارة الخارجية ممثلة بنائب الوزير السفير حمد المشعان اليوم، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإيرانية لدى دولة الكويت المستشار حامد حميد يعقوبي فر، مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضائها لدى البلاد، واعتبار اثنين من أعضاء البعثة “غير مرغوب فيهما” وتطلب مغادرتهما أراضي الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وأوضح السفير المشعان وفق بيان صحفي، أن القرار يأتي على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، التي تجددت فجر اليوم مستهدفة عددًا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية من بينها مطار الكويت الدولي؛ ما أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم (2817).
وأكد حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة؛ بما يتسق مع القانون الدولي.