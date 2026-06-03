الكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج

البلاد (جدة)

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تحديد يوم 9 سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي ستقام خلال الفترة من 13 أكتوبر 2026 وحتى 30 أبريل 2027.

زيادة عدد الأندية المشاركة

واعتمد الاتحاد الخليجي رفع عدد الأندية المشاركة في النسخة الجديدة إلى 12 ناديًا بدلًا من 8 أندية، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في البطولة.

وحدد الاتحاد آلية توزيع المقاعد وفق تصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء استنادًا إلى تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية لموسم 2026-2027.

وحصلت اتحادات السعودية والإمارات وقطر والعراق على مقعدين لكل اتحاد ضمن التصنيف الأول.

في المقابل، نالت اتحادات عمان والبحرين والكويت واليمن مقعدًا واحدًا لكل اتحاد ضمن التصنيف الثاني.

مخاطبة الاتحادات الوطنية

ووجه اتحاد كأس الخليج العربي دعوة رسمية إلى الاتحادات الوطنية لتسمية الأندية المشاركة في البطولة، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 17 يونيو 2026.

وأكد الاتحاد ضرورة أن تكون الأندية المرشحة من أعلى الأندية ترتيبًا في الدوري المحلي بعد الأندية المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الموسم ذاته، مشيرًا إلى أن له الحق في قبول أو رفض أي نادٍ مرشح واختيار البديل المناسب في حال عدم الالتزام بالمعايير المحددة.

وأوضح الاتحاد الخليجي أنه سيقوم في وقت لاحق بتزويد الاتحادات الوطنية باللائحة التنظيمية للبطولة، إضافة إلى المخصصات المالية المقررة للأندية المشاركة.

استعدادات للنسخة الجديدة

تأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات الاتحاد الخليجي لانطلاق النسخة الثالثة من البطولة، بما يضمن جاهزية جميع الأطراف المشاركة قبل بدء المنافسات.

وشهدت النسخة الأولى من البطولة تتويج نادي دهوك العراقي باللقب بعد فوزه على القادسية الكويتي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

فيما توج الريان القطري بلقب النسخة الثانية عقب انتصاره على الشباب السعودي بثلاثية نظيفة في النهائي.