الأخضر يواصل تدريباته ضمن معسكره الإعدادي لكأس العالم في أوستن

البلاد (جدة)
واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، تدريباته في معسكره الإعدادي بمدينة أوستن، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026™.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، وتركّزت الحصة على تطبيق تمارين تكتيكية، سبقها مران الإحماء والاستحواذ على الكرة، قبل أن تُختتم بمران على الكرات الثابتة.
وعلى صعيد متصل، واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص، بمتابعة من الجهاز الطبي.
ويواصل الأخضر، في تمام السادسة من مساء اليوم الأربعاء، تدريباته بحصة تدريبية مغلقة على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، وتركّزت الحصة على تطبيق تمارين تكتيكية، سبقها مران الإحماء والاستحواذ على الكرة، قبل أن تُختتم بمران على الكرات الثابتة.
وعلى صعيد متصل، واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص، بمتابعة من الجهاز الطبي.
ويواصل الأخضر، في تمام السادسة من مساء اليوم الأربعاء، تدريباته بحصة تدريبية مغلقة على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن.