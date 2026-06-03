 أمير الشرقية يستقبل قيادات مطارات الدمام ويطّلع على أبرز المنجزات

البلاد (الدمام)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، رئيس مجلس مديري مطارات الدمام المهندس سفيان بن زامل الزامل، يرافقه أعضاء المجلس ، والرئيس التنفيذي المهندس محمد بن علي الحسني، الذين قدّموا لسموه تقريراً عن أبرز المنجزات ومؤشرات الآداء .

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما يحظى به قطاع الطيران من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة “أيدها الله” أسهم في تحقيق نقلات نوعية عززت من كفاءة البنية التحتية ورفعت من تنافسية المطارات السعودية، مشيراً سموه إلى أن مطارات المنطقة الشرقية تمثل أحد المرتكزات الحيوية لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، بما تمتلكه من إمكانات تشغيلية وبنية تحتية متقدمة تسهم في تعزيز مكانة المنطقة كمركز اقتصادي ولوجستي مهم، وتواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الرامية إلى تعزيز الربط الجوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل الجوي.

وقدم الحسني عرضاً لسمو أمير المنطقة الشرقية عن أبرز ما تحقق من منجزات ، من بينها تسجيل رقم قياسي في عدد المسافرين تجاوز 14 مليون مسافر، وتحقيق نمو بنسبة 7.2% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى حصول الشركة على 28 جائزة وشهادة اعتماد محلية وعالمية ، كما استعرض أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية التي نفذتها الشركة خلال عام 2025م، والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده مطارات المنطقة.

ورفع المهندس سفيان الزامل الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ببرامج ومشروعات مطارات الدمام، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، ومواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية في مطارات المنطقة .