وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رسالة خطية، من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، تتصل بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
تسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية.
