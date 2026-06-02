الرئيسية
/
/
/
/
/
وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي
السياسة

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1447 هـ       2 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رسالة خطية، من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، تتصل بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

تسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *