نجم الأهلي في قائمة تركيا النهائية للمونديال.. واستبعاد أكتشيشيك

البلاد (جدة)

حجز مدافع الأهلي، ميريح ديميرال، مكانه رسميًا ضمن القائمة النهائية لمنتخب تركيا المشاركة في كأس العالم 2026، ليواصل تواجده كأحد العناصر الأساسية في الخط الخلفي للمنتخب التركي خلال الاستحقاق العالمي المرتقب.

ويأتي اختيار ديميرال ليعكس ثقة الجهاز الفني في خبراته الدولية وقدرته على قيادة الدفاع في بطولة كبرى بحجم المونديال، حيث يُعد أحد الركائز الدفاعية البارزة في تشكيلة المنتخب خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، كشفت القائمة النهائية عن استبعاد عدد من الأسماء، من بينها يوسف أكتشيشيك، مدافع الهلال، رغم المستويات الجيدة التي قدمها خلال الموسم الماضي والتي جعلته قريبًا من دخول حسابات المنتخب التركي.

ويُعد غياب أكتشيشيك عن القائمة النهائية خيبة أمل كبيرة للاعب الشاب، الذي كان يأمل في خوض أول تجربة له في كأس العالم، على أن يواصل مسيرته بحثًا عن فرصة مستقبلية للعودة إلى صفوف المنتخب.