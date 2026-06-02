توزيعات أرامكو

صادف أمس الاثنين، أحقية أرباح أرامكو السعودية للمساهمين عن الربع الأول، التي سبق وأعلنت عنها بقيمة 82.08 مليار ريال، وأكدت في بيان لها على (تداول)، أن التوزيعات تتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.

أسهم (نمو)

بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق نمو، نحو 39.3 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 21 مايو، بارتفاع نسبته نحو 0.12%، وشكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي 2.99%، حسب التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين.

اقتصاد رقمي

أبرزت النشرة الاقتصادية لغرفة المدينة المنورة النمو المتسارع لقطاع الاقتصاد الرقمي في المنطقة، مدعومًا بتنامي الخدمات الحكومية الإلكترونية، وارتفاع مؤشرات الابتكار وريادة الأعمال، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.