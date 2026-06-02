قطار الحرمين يشهد حركة تشغيلية مكثفة لخدمة الحجاج

تواصل المدينة المنورة استقبال ضيوف الرحمن القادمين من المشاعر المقدسة بعد إتمام مناسك الحج، وسط منظومة متكاملة من خدمات النقل والتنقل، التي أسهمت في انسيابية حركة الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومكّنتهم من مواصلة رحلتهم الإيمانية بيسر وطمأنينة، ضمن الجهود، التي تبذلها مختلف الجهات لخدمة ضيوف الرحمن. ويُعد قطار الحرمين السريع من أبرز وسائل النقل، التي أسهمت في تسهيل انتقال الحجاج بعد أداء المناسك، من خلال رحلاته المتواصلة التي تربط المدينة المنورة بمكة المكرمة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وفق منظومة تشغيلية عالية الكفاءة. وأكد المتحدث الرسمي للخطوط الحديدية السعودية “سار” خالد الفرحان، أن محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة تشهد حركة تشغيلية مكثفة، ضمن خطة تشغيل موسم الحج، حيث تستقبل وتغادر أكثر من (80) رحلة قطار، من أصل أكثر من (142) رحلة يشغلها قطار الحرمين السريع.

وأوضح أن القطار يواصل أداء دور محوري في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال توفير خيارات نقل سريعة وآمنة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتسهيل تنقلات الحجاج بعد إتمام مناسكهم، مشيرًا إلى أن قطار الحرمين السريع يُعد أحد أبرز مشاريع النقل في المملكة، حيث تستغرق الرحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة نحو ساعتين و(15) دقيقة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة التنقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج والزوار. وكانت الخطوط الحديدية السعودية “سار” قد أعلنت عن توفير أكثر من (2.2) مليون مقعد عبر قطار الحرمين السريع خلال موسم حج 1447هـ، ضمن خطة تشغيلية؛ تهدف إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.