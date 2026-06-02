عبر الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية 2030.. «الرقمية» في القطاع الصحي السعودي.. نموذج مبتكر

تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ نموذج صحي متقدم يقوم على توظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات الطبية، ضمن تحول إستراتيجي شامل يعيد صياغة فلسفة الرعاية الصحية، ويرتقي بجودة الخدمات، ويعزز كفاءة الأداء، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولم يعد التحول التقني في القطاع الصحي خيارًا تطويريًّا، بل أصبح مسارًا بنيويًّا يربط بين البنية التحتية المتقدمة، ورأس المال البشري المؤهل، والبحث العلمي، والتصنيع المحلي، والاستثمار النوعي، لتشكيل منظومة صحية قائمة على القيمة قادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة واحتياجات المستقبل.

ويمثل هذا التحول انتقالًا من نموذج يركز على علاج المرض، إلى منظومة متكاملة تعنى بالحفاظ على الصحة والوقاية المبكرة، عبر الصحة الرقمية، والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجراحات الروبوتية عالية الدقة، والرعاية الافتراضية التي تصل إلى المريض أينما كان.

جاء التحول الصحي في المملكة؛ بوصفه انتقالًا إستراتيجيًّا في مفهوم تقديم الخدمة، تحول التركيز فيه من علاج المرض إلى الحفاظ على الصحة. حيث ترتكز المنظومة الجديدة على نموذج رعاية يبدأ من الرعاية المنزلية، ويعتمد على الربط الرقمي بين المريض ومقدمي الرعاية الصحية في مختلف المناطق. وأصبح التكامل الرقمي سمة رئيسة في مسار التحول، مع توحيد الأنظمة، وتكامل البيانات، وتسريع الوصول إلى التخصصات الدقيقة.

ويبرز مستشفى صحة الافتراضي نموذجًا عمليًّا لهذا التكامل، إذ يرتبط به 242 مستشفى داخل المملكة وخارجها، بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من 597 ألفًا، مما يعزز الوصول إلى الرعاية، ويقلص الفجوات الجغرافية، ويدعم استمرارية المتابعة، خاصة في الأمراض المزمنة والحالات المعقدة. وقد أسهم هذا النموذج في رفع كفاءة التشغيل، وتخفيف الضغط على المنشآت الصحية ذات الكثافة العالية، وتحسين زمن الاستجابة.