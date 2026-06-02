بعد حجازي والفرج.. رباعي جديد يرحل عن نيوم

البلاد (جدة)

تتجه إدارة نادي نيوم إلى مواصلة عملية إعادة ترتيب صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في إطار التحضير للموسم الجديد من دوري روشن السعودي، وذلك من خلال دراسة الاستغناء عن عدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة الفريق كلاً من المهاجم أحمد عبده، ولاعب الوسط أيمن فلاتة، والمحترف المالي عبدالله دوكوري، إضافة إلى المدافع عون السلولي، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل الفريق بما يتناسب مع رؤية الجهاز الفني.

تأتي هذه التحركات في أعقاب سلسلة من التغييرات التي شهدها الفريق، كان أبرزها رحيل المدافع المصري أحمد حجازي، ولاعب الوسط سلمان الفرج، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع جاهزية الفريق للمنافسة في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة نيوم الملفات المتعلقة باللاعبين المغادرين خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الفني، قبل انطلاق فترة الإعداد الرسمية للموسم الجديد، وسط توجه واضح لإعادة بناء الفريق بشكل أكثر توازناً.