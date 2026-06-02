النصر يحسم صفقة الإسباني ميلا

الرياضةالنصر يحسم صفقة الإسباني ميلا صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1447 هـ 2 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) كشفت تقارير أن صفقة انتقال الإسباني لويس ميلا إلى صفوف نادي النصر باتت قريبة من الحسم خلال الأسبوع الحالي، في ظل تقدم المفاوضات بين الأطراف المعنية. وذكرت صحيفة “آس” أن رئيس نادي خيتافي الإسباني لا يعتزم الوقوف في طريق اللاعب، أو عرقلة انتقاله إلى الدوري السعودي؛ ما يفتح الباب أمام إتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة. ويأتي اهتمام النصر بضم لويس ميلا ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات، في إطار سعيه لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد. إحصاءات ميلا ميلا يبلغ من العمر 31 عامًا، ويشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع في صفوف خيتافي. 11 مساهمة لصفقة النصر المنتظرة مع فريقه خيتافي في الموسم المنقضي؛ إذ سجل هدفًا وصنع 10 أخرى.