الرئيسية
/
/
/
/
/
الكشف عن مواعيد كأس الملك والسوبر للموسم الجديد
الرياضة

الكشف عن مواعيد كأس الملك والسوبر للموسم الجديد

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1447 هـ       2 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن المواعيد الرسمية لأدوار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب مواعيد كأس السوبر السعودي، ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2026-2027.

مواعيد كأس الملك

وحدد الاتحاد السعودي انطلاق منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 16 إلى 19 أغسطس 2026، على أن تُقام مباريات دور الـ16 يومي 19 و20 أكتوبر.

كما تقرر إقامة مواجهات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 فبراير 2027، فيما تُلعب مباريات نصف النهائي يومي 4 و5 مايو 2027.

السوبر السعودي في نوفمبر وديسمبر

وفيما يتعلق بكأس السوبر السعودي، أعلن الاتحاد أن منافسات الدور نصف النهائي ستُقام يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2026، بينما يُقام النهائي يوم 4 ديسمبر 2026.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *