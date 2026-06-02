الأهلي يتمسك.. ويايسله يجتمع مع إدارة ميلان

دخل المدرب الألماني ماتياس يايسله ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي ميلان الإيطالي؛ استعدادًا للموسم المقبل، في ظل تحركات إدارة “الروسونيري” للبحث عن مدير فني جديد.

ووفقًا لما أعلنه الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن يايسله سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعًا مع مسؤولي ميلان بحضور ممثليه؛ لمناقشة المشروع الرياضي للنادي الإيطالي وإمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بتوليه تدريب الفريق.

وأشار رومانو إلى أن المدرب الألماني يُعد من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة ميلان، موضحًا أن الاجتماعات المرتقبة قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل المفاوضات بين الطرفين.

ورغم اهتمام النادي الإيطالي، فإن مهمة التعاقد مع يايسله تبدو معقدة؛ نظرًا لارتباطه بعقد ساري المفعول مع الأهلي السعودي، إلى جانب الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل النادي بعد النجاحات التي حققها منذ توليه المسؤولية الفنية.

الأهلي يتمسك ببقاء يايسله

وأكدت التقارير أن إدارة الأهلي تتمسك باستمرار المدرب الألماني، وترى فيه عنصرًا أساسيًا في المشروع الرياضي للفريق، خاصة بعد النتائج الإيجابية والإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية.

وفي حال قرر ميلان المضي قدمًا في المفاوضات، فسيكون مطالبًا بالتواصل رسميًا مع الأهلي من أجل بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن رحيل المدرب.

وكانت تقارير عالمية قد أشارت مؤخرًا إلى اقتراب يايسله من الاستمرار مع الأهلي، في ظل مفاوضات جارية بين الطرفين لتمديد عقده ومواصلة مشواره مع “الراقي”.