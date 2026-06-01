واشنطن تستعد لاستقبال جماهير الأخضر بـ”Fan Zone”

البلاد (جدة)

أكدت الملحقة الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، تهاني البيز، وجود تنسيق مشترك مع وزارة الرياضة ومجلس جمهور المنتخب السعودي من أجل تسهيل حضور الجماهير السعودية لمباريات الأخضر خلال كأس العالم 2026.

وقالت البيز خلال تصريحات لقناة “الإخبارية رياضة”: “الحضور السعودي واجب وطني، سواء من المبتعثين أو من الملحقية أو من المواطنين السعوديين المتواجدين معنا هنا اليوم، وهو رد جميل لهذا الوطن العظيم”.

وأضافت: “صحيح أن أسعار التذاكر مرتفعة نوعًا ما، ولكن بإذن الله وبالتنسيق مع وزارة الرياضة ومجلس المنتخب السعودي سنتوصل إلى آلية معينة تضمن للجميع حضور المباريات وتشجيع الصقور الخضر”.

منطقة مشجعين سعودية

وكشفت الملحقة الثقافية السعودية عن العمل على تجهيز منطقة مشجعين خاصة بالجماهير السعودية خلال منافسات كأس العالم 2026.

وتابعت: “نعمل على إنشاء منطقة مشجعين (Fan Zone) خاصة بالجماهير السعودية في واشنطن خلال بطولة كأس العالم 2026”.