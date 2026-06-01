نائب رئيس جمهورية المالديف يغادر جدة

غادر جدة اليوم، نائب رئيس جمهورية المالديف حسين محمد لطيف.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م