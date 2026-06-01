تمور المدينة

أوضح التقرير الصادر عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، أن حجم مبيعات السوق خلال العشرين يومًا الماضية بلغ (724,381) كيلوجرامًا من التمور، بقيمة نحو (12) مليون ريال، وتصدرت العجوة والصفاوي والصقعي الأصناف الأعلى مبيعًا.

إتفاقيات استحواذ

وقعت شركة الرمز للعقارات اتفاقيات استحواذ على كامل وحدات المستثمرين في صندوق (الأهلي الين انبار) العقاري المغلق، الذي يملك مشروع قرطبة 2 في مدينة الرياض، والواقع على أرض بمساحة إجمالية تبلغ (130,386.51) مترًا مربعًا.

نطاق سعري

أعلنت شركة مطلق الغويري للمقاولات عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي في السوق الرئيسية، وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة. وتحدد النطاق بين 11 ريالًا و12.50 ريال للسهم الواحد، وينتهي بناء السجل مساءً يوم الخميس القادم.