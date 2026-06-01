السياسة

مصرع أربعة أشخاص في انفجار بموقع تابع لشركة كورية لصناعة الأسلحة

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو الحجة / 1447 هـ       1 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (وكالات)

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء انفجار وقع في معمل تابع لمجموعة “هانهوا إيروسبيس” الكورية المتخصصة في إنتاج الأسلحة والصناعات الفضائية والجوية.

وأوضح جهاز الإطفاء الكوري أن الانفجار وقع في موقع صناعي بمدينة دايجون وسط كوريا، على بعد نحو 150 كيلومترًا جنوب سيول، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، ولا سيما فيما يتعلق بسبب الانفجار.

وأفادت وكالة “يونهاب” للأنباء بأن السلطات ترجّح أن يكون الانفجار وقع داخل المصنع نفسه.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *