مدينة الحجاج بحائل تودّع ضيوف الرحمن بعد إتمام مناسكهم وسط منظومة خدمية متكاملة

صحيفة البلاد 16 / ذو الحجة / 1447 هـ       1 يونيو 2026

 

البلاد (حائل)
بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل تواصل مدينة الحجاج بحائل استقبال الحجاج المغادرين بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام1447هـ، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة سخّرت خلالها الجهات الحكومية والخدمية إمكاناتها كافة لتيسير رحلة عودتهم إلى أوطانهم بكل يسر وسهولة.
وشهدت المدينة خلال اليومين الماضيين كثافة في حركة المغادرة، وسط جاهزية ميدانية عالية وتنسيق متواصل بين الجهات المشاركة، لتقديم جميع الخدمات الإرشادية والصحية، بما يسهم في انسيابية الحركة وراحة الحجاج أثناء مغادرتهم، امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم في مختلف مراحل رحلتهم الإيمانية.
كما واصلت الفرق العاملة تقديم خدماتها على مدار الساعة، وتوفير بيئة آمنة ومهيأة للحجاج، إلى جانب توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة، في لفتة تجسد اهتمام المملكة بضيوف الرحمن وحرصها على توديعهم بما يعكس قيم العناية والضيافة التي تحظى بها رحلة الحج.
وأعرب عدد من الحجاج المغادرين عن تقديرهم لما لمسوه من تنظيم متقن وخدمات متكاملة منذ وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم بعد أداء المناسك، مؤكدين أن ما شاهدوه من جهود ميدانية وتسهيلات متنوعة أسهم في أداء فريضة الحج في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والراحة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

