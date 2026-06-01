محاولات لإحياء مسار التهدئة وسط التصعيد.. القاهرة تدعو الفصائل لاجتماع طارئ حول غزة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة،أن مصر وجهت دعوة عاجلة إلى الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل في مدينة العلمين، لبحث سبل الخروج من حالة الجمود التي تشهدها مفاوضات غزة، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية المتقطعة وتعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع المرتقب سيضم حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وعدداً من الفصائل الفلسطينية الأخرى، بهدف مناقشة مقترحات جديدة لإعادة تحريك مسار التهدئة، واستكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، إضافة إلى بحث آليات منع انهيار المسار التفاوضي بشكل كامل.

وأضافت أن الوسطاء يعتزمون طرح أفكار أولية خلال الاجتماع، في وقت تكثفت فيه الاتصالات الإقليمية والدولية خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لتفادي انهيار التفاهمات القائمة، ومنع العودة إلى تصعيد شامل في القطاع.

وعلى الصعيد الميداني، تواصلت التطورات العسكرية في قطاع غزة، حيث قُتل فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط سوق فراس وسط مدينة غزة، بحسب مصادر محلية. كما أفادت تقارير ميدانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات نسف شرق المدينة، تزامناً مع قصف مدفعي متجدد على حي الزيتون جنوب شرق غزة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة سواحل غزة وخان يونس، في حين استهدفت آليات عسكرية مناطق شرقي خان يونس ووسطها، في إطار عمليات عسكرية متواصلة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر 2025.

وفي السياق السياسي، اتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق الاتفاق مراراً، معتبرة أن التصعيد العسكري يهدد بنسف المرحلة الأولى من التفاهمات، وحملت ما وصفته بـ«مجلس السلام» مسؤولية استمرار التدهور الميداني.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام توسيع نطاق السيطرة العسكرية في قطاع غزة لتصل إلى نحو 70% من مساحة القطاع، مقارنة بنحو 60% حالياً، وفق تقديرات إسرائيلية، في خطوة أثارت مخاوف فلسطينية من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة.

وفي موازاة ذلك، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإدراج جهات تابعة للاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة الأمم المتحدة السوداء للأطراف المشتبه بارتكابها انتهاكات مرتبطة بالعنف الجنسي في مناطق النزاع، واعتبرت الخطوة تطوراً مهماً في مسار المساءلة الدولية، داعية إلى اتخاذ إجراءات إضافية؛ لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين.