قفزة بالمبيعات الإلكترونية.. 7.3 % نمو إيرادات الجملة والتجزئة

البلاد (الرياض)

أظهرت النتائج الأولية لإحصاءات تجارة الجملة والتجزئة ، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام للإيرادات التشغيلية 7.3% خلال الربع الأول، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق 2025م.

وسجل الرقم القياسي لنشاط تجارة التجزئة -باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية- ارتفاعاً 9.5%، وكذلك تجارة الجملة بنسبة 5.5% ، فيما شهدت الإيرادات لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً 5.4%.كما كشفت الإحصاءات عن صعود الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين لنشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.4%.

وبيّنت النتائج ارتفاع الرقم القياسي للمبيعات الإلكترونية لنشاط تجارة التجزئة بنسبة 18.4%، وتجارة الجملة بنسبة 10.0%، كما سجل الرقم القياسي لمبيعات السيارات ارتفاعاً بنسبة 3.4%.