قفزة بالمبيعات الإلكترونية.. 7.3 % نمو إيرادات الجملة والتجزئة

صحيفة البلاد 16 / ذو الحجة / 1447 هـ       1 يونيو 2026

البلاد (الرياض)
أظهرت النتائج الأولية لإحصاءات تجارة الجملة والتجزئة ، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام للإيرادات التشغيلية 7.3% خلال الربع الأول، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق 2025م.
وسجل الرقم القياسي لنشاط تجارة التجزئة -باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية- ارتفاعاً 9.5%، وكذلك تجارة الجملة بنسبة 5.5% ، فيما شهدت الإيرادات لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً 5.4%.كما كشفت الإحصاءات عن صعود الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين لنشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.4%.
وبيّنت النتائج ارتفاع الرقم القياسي للمبيعات الإلكترونية لنشاط تجارة التجزئة بنسبة 18.4%، وتجارة الجملة بنسبة 10.0%، كما سجل الرقم القياسي لمبيعات السيارات ارتفاعاً بنسبة 3.4%.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

