زيلينسكي يحذر من هجوم واسع.. أوكرانيا تضرب منشآت نفطية روسية

البلاد (كييف)

تتجه الحرب الروسية الأوكرانية نحو مرحلة جديدة من التصعيد، مع تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال تعرض بلاده لموجة واسعة من الضربات الجوية الروسية، بالتزامن مع تكثيف كييف هجماتها بالطائرات المسيّرة على منشآت الطاقة والبنية التحتية داخل الأراضي الروسية.

وأكد زيلينسكي أن التقارير الاستخباراتية الأوكرانية لا تزال تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم جوي روسي واسع النطاق خلال الفترة المقبلة، داعياً المواطنين إلى عدم تجاهل صافرات الإنذار واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة. وأوضح أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية في حالة تأهب، لكنه أقر بوجود تحديات تتعلق بتوفير الإمدادات الغربية اللازمة للتصدي للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تستخدمها روسيا في هجماتها.

وفي تطور موازٍ، أعلنت شركة روس آتوم الروسية للطاقة النووية أن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، مشيرة إلى أن الهجوم أصاب مبنى التوربينات في الوحدة السادسة وأحدث ثقباً في أحد الجدران دون أن يلحق أضراراً بالمعدات الرئيسية أو يؤثر على سلامة المحطة.

في المقابل، نفت أوكرانيا مسؤوليتها عن استهداف المنشأة النووية، ووصفت الاتهامات الروسية بأنها محاولة دعائية جديدة، مؤكدة أن قواتها تدرك حساسية المنشآت النووية وتلتزم بالقانون الإنساني الدولي. كما أوضحت أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة لم تشهد أي عمليات قتالية نشطة وقت الهجوم المزعوم.

وأثارت الواقعة قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت تلقيها بلاغاً عن تعرض مبنى التوربينات لأضرار نتيجة سقوط طائرة مسيّرة، فيما طلب فريقها الموجود في المحطة السماح له بمعاينة الموقع المتضرر. وحذر المدير العام للوكالة رافائيل غروسي من مخاطر استهداف المنشآت النووية، معتبراً أن أي هجوم عليها قد يؤدي إلى عواقب خطيرة تتجاوز حدود الدول المتحاربة.

وفي الجانب الآخر من المواجهة، أعلنت أوكرانيا تنفيذ هجمات جديدة بطائرات مسيّرة استهدفت محطة ضخ لخط أنابيب نفطي رئيسي في منطقة كيروف الروسية ومستودعاً للنفط في منطقة روستوف جنوب البلاد. وأكد مسؤولون روس وقوع الضربات، التي تسببت في اندلاع حرائق دون تسجيل خسائر بشرية.

وأعلنت السلطات المحلية في منطقة روستوف حالة الطوارئ بعد اندلاع حريق واسع في مستودع نفطي، امتد على آلاف الأمتار المربعة وألحق أضراراً بعدد من المنازل والمتاجر القريبة. كما شهدت منطقة كيروف حريقاً في إحدى المنشآت عقب هجوم بطائرات مسيّرة.

في المقابل، تعرضت مدينة دنيبرو الأوكرانية لهجوم روسي بطائرة مسيّرة استهدف مستودعاً تابعاً لشركة بريد خاصة، ما أدى إلى احتراق المبنى بالكامل دون وقوع إصابات بشرية.