الرياضة

دونيس يعلن القائمة النهائية للأخضر في كأس العالم

صحيفة البلاد 16 / ذو الحجة / 1447 هـ       1 يونيو 2026

البلاد (جدة)

أعلن اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب الوطني القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس العالم 2026.

وضمّت القائمة (26) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، فراس البريكان، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.

المستبعدون من القائمة

وتم استبعاد أسماء كل من عبدالقدوس عطية، وعبدالرحمن الصانبي، وزكريا هوساوي، وصالح أبو الشامات، وعبدالله السالم من القائمة النهائية.

فيما، سيواصل اللاعبون عبدالله آل سالم، وعبدالرحمن الصانبي، وعبدالقدوس عطية مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني؛ وذلك بناءً على طلب المدير الفني جورجيوس دونيس.

يأتي ذلك الإجراء بناءً على ما تنص عليه لوائح البطولة، والتي تتضمن إمكانية استبدال أي لاعب مُدرج في القائمة النهائية، قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب الوطني بـ(24) ساعة، في حال تعرضه لإصابة تمنعه من لعب مباريات البطولة، كما تسمح اللوائح باستبدال حارس المرمى المصاب في أي وقت خلال فترة المشاركة في البطولة.

ويفتتح الأخضر، مساء اليوم الاثنين، تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، بحصة تدريبية مغلقة تُقام على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن، ضمن الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026.

 

مواجهتان وديتان

وسيخوض الأخضر خلال الفترة الثانية من المعسكر مواجهتين وديتين؛ يلاقي في الأولى منتخب بورتوريكو يوم الجمعة الخامس من شهر يونيو على ملعب Q2 بمدينة أوستن، فيما يواجه منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو.

يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.

