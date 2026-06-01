الاتحاد السعودي للهجن يكشف البرنامج الزمني لسباق المفاريد

هاني البشر (الرياض)

كشف الاتحاد السعودي للهجن عن البرنامج الزمني لسباق المفاريد، الذي يعتبر أولى بطولات موسم سباقات 2026-2027م وبمجموع جوائز تتجاوز الـ2,500,000 مليون ريال توزع على 156 شوطاً في ثلاثة مراحل.

وتنطلق المرحلة الأولى من السباق في الـ15 من شهر يونيو الجاري على مدى يومين في ميدان الهجن بمحافظة الطائف حيث تشهد إقامة 66 شوطاً على مسافة 1500 متر لفئة مفاريد – بكار قعدان- بكار عام.

وتقام المرحلة الثانية في الـ27 من ذات الشهر على مدى يومين؛ حيث تشهد أيضاً إقامة 66 شوطاً على مسافة 1500 متر لفئة مفاريد – بكار قعدان، بكار عام.

ويقام السباق النهائي في الـ18 من شهر يوليو المقبل بإقامة 24 شوطاً على مسافة 2 كيلو، منها 4 أشواط كؤوس، شوطان منها خاصة بإنتاج السعودية.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن في وقت سابق عن روزنامة الموسم الجديد، الذي يشهد إقامة 11 بطولة ومهرجاناً، تبدأ بسباق المفاريد يليه موسم سباقات الطائف، الذي ينطلق في شهر يوليو المقبل، ثم مهرجان ولي العهد للهجن في شهر سبتمبر، قبل أن يقيم سباق اليوم الوطني في الـ23 من شهر سبتمبر في ميدان الجنادرية بالرياض، ثم كأس الاتحاد في الجوف أكتوبر المقبل يتبعه انطلاق سباقات الميادين، التي تقام خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى شهر مارس 2027م.

ويحتضن ميدان الجنادرية مرة أخرى كأس الأولمبية السعودية في شهر نوفمبر، قبل إقامة سباقات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن في ميدان رماح خلال شهر ديسمبر، وبعدها كأس وزارة الرياضة يناير 2027م، يليه دوري هجان، ثم تختتم البطولات بإقامة النسخة الرابعة من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في الرياض.