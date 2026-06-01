 الأمين العام لمجلس التعاون: استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت تصعيد خطير ومرفوض

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف دولة الكويت، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول، وانتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الكويت وللقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأكد أن مواصلة هذه الاعتداءات العدوانية تعكس نهجًا إيرانيًا مرفوضًا، يقوض جميع الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد البديوي على أن أمن دولة الكويت يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفًا موحدًا وثابتًا, إلى جانب دولة الكويت، وتدعم بشكل كامل جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها.
